Aktien Asien: Deutliche Tagesgewinne - Wochenplus an den wichtigsten Börsen

"Es könnte sich um das langersehnte Medikament zur Eindämmung der Pandemie handeln", erklärte etwa Christian Henke vom Broker IG. Michael McCarthy von CMC Markets verwies zudem auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, dass die US-Bundesstaaten ihre stufenweise Rückkehr zur Normalität und damit die graduelle Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten "buchstäblich morgen" beginnen könne.

Auf einen insgesamt eher schwachen Vortag folgten in Asien entsprechend wieder deutliche Kurszuwächse. Gemischt ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China konnten der positiven Stimmung keinen Abbruch tun. In der Wochenbilanz ergeben sich für die wichtigsten Börsen damit weitere Gewinne.

Wegen der Covid-19-Krise schrumpfte Chinas Wirtschaft erstmals seit Jahrzehnten wieder. Der Rückgang im ersten Quartal fiel mit minus 6,8 Prozent im Jahresvergleich zudem etwas stärker aus als von Experten erwartet. Positiv dagegen überraschten die Industriedaten. Die Produktion sank im März nicht so stark wie befürchtet.

In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit plus 3,15 Prozent auf 19 897,26 Punkte. Im Wochenverlauf ergibt sich damit ein Plus von rund 2 Prozent nach bereits etwas mehr als 9 Prozent in der Woche zuvor.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rückte kurz vor Handelsschluss um 0,80 Prozent vor auf 3832,72 Punkte. Er dürfte damit die vierte Woche mit Gewinnen beenden. In Hongkong stieg der Hang Seng im späten Handel um 1,45 Prozent auf 24 354,20 Zähler, was auf Wochensicht ein kleines Plus ergäbe./ck/jha/

