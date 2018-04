Aktien Asien: Die Entspannung setzt sich fort

Die höchsten Kursgewinne verzeichneten Chinas Handelsplätze. Der Hang Seng in Hongkong und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Schanghai und Shenzhen stiegen im späten Handel um jeweils 1,3 Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 0,39 Prozent auf 22 243,96 Punkte.

Zuletzt war es an den Weltbörsen insgesamt wieder aufwärts gegangen. An der Wall Street war der Erholung am Vorabend allerdings etwas der Schwung ausgegangen. Auch in Europa deuteten sich am Donnerstagmorgen nur noch kleine Kursgewinne an./das/men

(AWP)