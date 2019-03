Aktien Asien: Erholung des chinesischen Aktienmarkts geht weiter

Die Börsen Asiens haben am Freitag ein starkes erstes Quartal mit Gewinnen beendet. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen schnellte um fast 4 Prozent auf 3872,34 Punkte nach oben und der Hang Seng in Hongkong stieg um zuletzt knapp 1 Prozent.