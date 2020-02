Aktien Asien: Erholung - Optimismus verdrängt Virussorgen

Die Börsen Asiens haben sich am Mittwoch weiter erholt. Nach einem von Virusängsten getriebenen Rücksetzer zum Wochenstart ging es an Chinas Festlandbörsen nun den zweiten Tag in Folge aufwärts. Weiter stützte die Aussicht auf Massnahmen zur konjunkturellen Unterstützung durch die Regierung Chinas, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern. Zudem sorgten auch die kräftige Gewinne an den US-Börsen für Optimismus, auch wenn der US-Future auf den Dow Jones Industrial aktuell etwas schwächelt.