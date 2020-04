Aktien Asien: Erholung setzt sich fort - Feiertag in Japan

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch moderate Gewinne verbucht. Während in Japan der Handel wegen eines Feiertages ruhte, hielt die Erholung an anderen wichtigen Märkten an. Im Fokus stand auch in Asien die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Nach den umfassenden Krisenmassnahmen wird zunächst nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der Währungshüter gerechnet.