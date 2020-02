Aktien Asien: Erneut hohe Verlust - Ausverkauf trägt panikartige Züge

"Das, was im Moment an den Börsen passiert, ist keine Korrektur mehr, das ist ein Crash", stellt Portfoliomananger Thomas Altmann von QC Partners in einem Kommentar fest. "Die Volatilitätsindizes in Europa und Asien sind mittlerweile deutlich höher als beim Weihnachtscrash 2018. Das zeigt, wie gross die Angst an den Börsen im Moment ist."

Der 225 Unternehmen umfassende Nikkei-Index sank um 3,67 Prozent auf 21 142,96 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen büsste 3,55 Prozent auf 3940,05 Punkte ein. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 2,41 Prozent auf 26 132,07 Zähler vor./mf/mis

(AWP)