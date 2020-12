Aktien Asien: Etwas schwächer - Softbank bärenstark nach IPO von Doordash

Die fernöstlichen Börsen haben am Donnerstag an Schwung verloren. In Tokio, Schanghai und Seoul überwogen die Kursverlierer, ohne dass die Märkte aber unter starken Druck gerieten. An der Wall Street hatten die Investoren am Vorabend Gewinne vor allem im Technologiesektor mitgenommen. Diese Tendenz setzte sich in Fernost fort.