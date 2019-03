Aktien Asien: Fester Wochenstart dank neuem Optimismus im Zollstreit

Positive Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die asiatischen Börsen am Montag beflügelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,02 Prozent auf 21 822,04 Punkte. Der CSI-300-Index , in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, gewann 1,18 Prozent auf 3794,10 Punkte. In Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,64 Prozent auf 28 996,17 Punkte zu.