Aktien Asien: Freundlich - Schwacher Yen treibt Nikkei an

An den fernöstlichen Börsen hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung durchgesetzt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, stieg um 0,72 Prozent auf 3330,34 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong trat mit 28 133 Zählern auf der Stelle.