Aktien Asien: Freundliche Stimmung in den USA wirkt auch in Asien positiv

Kursgewinne an den Börsen in den Vereinigten Staaten haben auch an den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenausklang die Stimmung aufgehellt. Die Aktienmärkte verzeichneten überwiegend Kursgewinne. So legte in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 22'902,76 Punkte zu. In der laufenden Woche verzeichnete er damit Kursgewinne von rund 1,5 Prozent.