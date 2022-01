Aktien Asien: Gewinne in China - Tokio geschlossen

Erholungssignale der US-Börsen haben die Aktienmärkte Asiens zum Wochenstart teils gestützt. So legte der Future auf den breit gefassten US-Index S&P 500 etwas zu. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland am Montag um knapp ein halbes Prozent auf 4844 Punkte.