Aktien Asien: Gewinne dank Optimismus im Handelskonflikt - Kein Handel in Japan

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,65 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong zog kurz vor Handelsschluss um 1,38 Prozent an. Aus Branchensicht gab es nur Gewinner. Das deutlichste Plus verzeichneten Aktien aus dem Medizinsektor, der mehr als 4 Prozent in die Höhe schnellte. Mit dem Kurssprung an diesem Dienstag notiert der Hang Seng wieder auf dem Niveau von Anfang August.

Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte in Washington, mehrere Kapitel - zu Agrarprodukten, Finanzdienstleistungen und Währungsfragen - seien "praktisch fertig". An anderer Stelle gebe es grosse Fortschritte./la/jha/

(AWP)