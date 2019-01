Aktien Asien: Gewinne - Deutliches Wochenplus an den Börsen in Japan und China

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt und von positiven Vorgaben der Börsen aus den USA profitiert. Weiter Auftrieb gab Händler zufolge vor allem die Aussicht auf einen vorsichtigeren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Anleger hoffen, dass weitere Zinserhöhungen künftig langsamer als bisher vonstatten gehen werden. Zudem hielt auch der Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China an.