Aktien Asien: Gewinne - Exportdaten aus China sorgen für Erleichterung

Deutlich besser als erwartete Exportdaten aus China haben den wichtigsten Börsen Asiens am Dienstag neuen Schwung verliehen. Nach Verlusten am Vortag, ging es wieder aufwärts. Zudem öffnete nach einem verlängerten Wochenende auch die Börse in Hongkong wieder. Sie war am Freitag und Montag wegen der Osterfeiertage geschlossen geblieben.