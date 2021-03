Aktien Asien: Gewinne im Schlepptau neuer Wall-Street-Rekorde

Zur Wochenmitte endet ein zweitägiges Treffen der US-Notenbank Fed. Am Donnerstag und Freitag stehen geldpolitische Entscheidungen der Bank of England und der Bank of Japan auf der Agenda.

Zum Wochenstart hatten sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 in der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung über ein halbes Prozent zugelegt und Bestmarken erreicht. Für die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq war es noch deutlicher bergauf gegangen - hier reichte es nach dem Kursrutsch zwischen Mitte Februar und Anfang März aber noch nicht für Rekorde.

Der zu Wochenbeginn sehr schwache CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, erholte sich am Dienstag um 0,87 Prozent auf 5079,36 Punkte. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 0,47 Prozent auf 28 969,25 Zähler bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,52 Prozent fester bei 29 921,09 Punkten. Damit setzte er seinen Aufwärtstrend fort./gl/jha/

(AWP)