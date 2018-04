Aktien Asien: Gewinne - Kein Handel in Japan und an Chinas Festlandsbörsen

Asiens Aktienmärkte haben sich am Montag freundlich präsentiert. Während in Japan und an den chinesischen Festlandsbörsen feiertagsbedingt kein Handel stattfand, ging es für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,54 Prozent auf 30 747,98 Punkte hoch. Ihn trieb vor allem die Erholung von Technologie- und Bank-Aktien an.