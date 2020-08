Aktien Asien: Gewinne - US-Vorgaben und Hoffnungen auf Corona-Impfstoff stützen

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt und sich von den Abgaben am Vortag etwas erholt. Damit setzte sich der schwankende Kursverlauf der Vortage fort. Einmal mehr gaben die US-Börsen die Richtung vor. Mit den Nasdaq-Indizes, die neue Rekordhochs erreichten, als Zugpferd hatten die US-Märkte am Donnerstag im Plus geschlossen.