Aktien Asien: Gewinne - Zoll- und Konjunktursorgen lassen etwas nach

Die Zollstreitgespräche zwischen China und den USA in der vergangenen Woche hätten offenbar zumindest leichte Fortschritte gemacht, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Ein weiterer Börsianer verwies auf gute Daten zur Kreditvergabe in China. Diese hätten die Ängste vor einem grösseren Konjunkturrückschlag gemildert.

Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, gewann am Montag 3,21 Prozent auf 3445,74 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong legte um rund anderthalb Prozent zu. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 1,82 Prozent auf 21 281,85 Punkte nach oben./mis/jha/

(AWP)