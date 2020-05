Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mit positiven Vorzeichen in die neue Woche gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in vielen Ländern sowie steigende Ölpreise hätten die Anleger zuversichtlich gestimmt, hiess es am Markt. Dabei seien einige negative Nachrichten wie die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China sowie das Abrutschen Japans in die Rezession in den Hintergrund gerückt.