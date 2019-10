Aktien Asien: Gewinne - Zuversicht über anstehende neue Handelsgespräche

Die chinesischen Festlandbörsen haben am Dienstag nach einer einwöchigen, feierstagsbedingten Handelspause Gewinne verbucht. Auch in Hongkong ging es nach einem verlängerten Wochenende aufwärts - genauso wie fast überall an den Aktienmärkten Asiens. Angetrieben wurden die Börsen von erneuten Hoffnungen auf erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und China, die Ende dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen.