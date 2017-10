Aktien Asien: Grösstenteils kaum Bewegung - Samsung sorgt für Plus in Südkorea

Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Dienstag wie bereits zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Es fehle derzeit an Impulsen, um die Kurse weiter nach oben zu treiben, hiess es am Markt. So stand der japanische Leitindex Nikkei 225 knapp eine halbe Stunde vor Handelsende so gut wie unverändert knapp über der Marke von 22 000 Punkte, die er in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte der 90er-Jahre überwunden hatte.