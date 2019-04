Aktien Asien: Gute Konjunkturdaten aus China treiben die Märkte an

In Asien haben die Aktienmärkte nach positiven chinesischen Konjunkturdaten zum Wochenstart deutlich zugelegt. So stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen am Montag mehr als 2 Prozent. Im Schlepptau legte der Hang Seng in Hongkong zuletzt um 1,61 Prozent zu.