Aktien Asien: Gute Laune hält zu Wochenbeginn an - Wall Street treibt an

Die wichtigsten Börsen Asiens haben zu Wochenbeginn an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Insbesondere in China zogen die Kurse am Montag deutlich an. An der tonangebenden Wall Street hatten zuletzt gut aufgenommene Arbeitsmarktdaten die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt.