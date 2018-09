Aktien Asien: Handelskrieg beschleunigt Talfahrt in China - Japan im Plus

Auch zum Auftakt der neuen Woche haben sich die Verluste an Chinas Aktienmärkten nach neuen Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump fortgesetzt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands stand im späten Montagshandel 1,26 Prozent tiefer bei 3236,22 Punkten, nachdem er in der vergangenen Woche bereits um mehr als 2 Prozent abgesackt war. Der Hang Seng in Hongkong verlor nach einer ebenfalls sehr schwachen Vorwoche bislang 1,21 Prozent auf 26647,86 Zähler.