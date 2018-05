Aktien Asien: Handelsstreit belastet - Japan wegen Feiertag geschlossen

Die Sorgen der Anleger wegen des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits haben Chinas Börsen am Donnerstag ins Minus gedrückt. Auch an den anderen asiatischen Märkten ging es mit den Kursen nach unten - die späte Erholung der Wall Street vom Vortag gab keine positiven Impulse. In Japan fand vor dem Wochenende feiertagsbedingt kein Aktienhandel statt.