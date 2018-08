Aktien Asien: Handelsstreit zieht CSI 300 weiter nach unten

Gerade der chinesische Festlandsmarkt geriet am Montag abermals unter Druck. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesische Festlands verlor im späten Handel 1,35 Prozent auf 3271,19 Punkte. Er hatte bereits in der vergangenen Woche fast 6 Prozent eingebüsst. Im Jahresverlauf ging es um fast ein Fünftel nach unten.

Anders der Hang Seng in Hongkong, an dem internationale Investoren leichter als in Festland-China handeln können. Er erholte sich mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 27 796,90 Punkte ein wenig von seinem Vorwochenverlust von knapp 4 Prozent.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Montag mit einem leichten Minus von 0,08 Prozent auf 22 507,32 Punkte./mis/she

