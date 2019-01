Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Gewinne eingefahren. Den Anstoss dazu gab die überraschende Verlängerung der Handelsgespräche zwischen den USA und China, was am Markt als Signal für tiefergehende Gespräche und ein Näherkommen beider Seiten gewertet wurde. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump verkündet, die Verhandlungen liefen "sehr gut".