Aktien Asien: Hoffnung auf mehr staatliche Unterstützung treibt China an

Die Hoffnung auf mehr staatliche Unterstützung für die wegen des Handelsstreits schwächelnde chinesische Wirtschaft hat am Freitag Chinas Börsen angetrieben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands machte anfängliche Verluste wett und schnellte zuletzt auf ein Plus von rund 2,5 Prozent nach oben. In Hongkong stieg der Hang Seng zuletzt um knapp 1 Prozent. Auf Wochensicht notierten beide Indizes aber noch im Minus.