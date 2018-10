Aktien Asien: Hohe Kursgewinne in China und Hongkong

Hohe Kursgewinne in China haben zum Wochenbeginn das Bild an den asiatisch-pazifischen Börsen geprägt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 4,4 Prozent. Sollte der Index die Gewinne halten, wäre das der stärkste Tagesgewinn seit März 2016. Er hatte die Gewinne im Verlauf des Handels kontinuierlich ausgebaut. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng zuletzt um 2,2 Prozent aufwärts.