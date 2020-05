Die japanische Börse ist mit deutlichen Verlusten in den Mai gestartet. Nach der rasanten Erholung der internationalen Aktienkurse seit den Corona-Crashtiefs Mitte März waren die Anleger zuvor bereits an der Wall Street vorsichtiger geworden. In Tokio schloss der Nikkei-225 am Freitag mit 19 619,35 Punkten und damit 2,84 Prozent tiefer als am Vortag.