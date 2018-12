Aktien Asien: Japanischer Leitindex Nikkei 225 beendet Handelsjahr mit Verlusten

Auf Wochensicht gab der Nikkei damit um 0,75 Prozent nach. In dieser letzten Handelswoche des Jahres erlebten die Anleger in Tokio die stärksten Kursschwankungen seit Ende 2016. Viele Investoren sind nervös und befürchten eine Konjunkturabkühlung. Hinzu kam der überwiegend dünne Handel, der grössere Kursausschläge begünstigt.

Die Monatsbilanz des Nikkei ist derweil mit einem Minus von mehr als 10 Prozent verheerend und sorgt dafür, dass der Leitindex bezogen auf das Gesamtjahr rund 12 Prozent einbüsst. Es ist das erste Mal seit Amtsantritt des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe im Jahr 2012, dass die Börse der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt das Handelsjahr mit Verlusten beendete.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands schloss am Freitag mit einem Plus von 0,67 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index wiederum bewegte sich zuletzt kaum vom Fleck. Auf Jahressicht aber haben die chinesischen Aktienmärkte bislang stärkere Verluste erlitten als der Nikkei. In China wird an Silvester noch gehandelt werden./la/mis

(AWP)