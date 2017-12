Aktien Asien: Klare Richtung fehlt - Technologiewerte belasten Nikkei

In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während in Japan der Leitindex Nikkei 225 fiel, ging es an den Märkten in Festlandchina bergauf. Die Ausschläge hielten sich aber in Grenzen. Im Fokus stand abermals die US-Steuerreform, die seit dem positiven Senats-Votum in greifbare Nähe gerückt ist.