Aktien Asien: Konjunkturzuversicht - Kräftiges Wochenplus in Japan und China

Die meisten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag weiter zugelegt. An den chinesischen Festlandbörsen bröckelten allerdings die Gewinne im Handelsverlauf ab. Insgesamt allerdings hellte sich die Stimmung an den Börsen vor allem angesichts der für Oktober anberaumten neuen Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China in den vergangenen Tagen wieder spürbar auf. Konjunkturängste rückten erneut in den Hintergrund, wozu auch aktuelle Wirtschaftsdaten aus den USA beitrugen.