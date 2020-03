Aktien Asien: Kontinentaler Kursrutsch - Öl und Corona lassen Anleger flüchten

Die Börsen in Asien haben zum Wochenauftakt angesichts des Ölpreisverfalls und der Corona-Viruskrise tief in der Verlustzone geschlossen. An der Leitbörse in Tokio stürzte der Nikkei-Index 225 am Montag um mehr als 1000 Punkte unter die psychologisch wichtige Marke von 20 000 Punkten. Am Ende schloss er rund 5 Prozent tiefer bei 19 698,76 Zählern. Dabei gerieten die japanischen Exporttitel auch durch ein Anziehen des Yen gegenüber dem Dollar unter Druck.