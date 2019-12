An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag wieder fast überall deutlich nach oben gegangen. Neue Rekorde an den US-Börsen stützten auch den Optimismus der Anleger in Fernost. Nach der ersten Einigung im US-chinesischen Handelsstreit werde nun auf eine wirtschaftliche Belebung gehofft, hiess es. Zudem setzten vor allem Anleger in China darauf, dass versprochene Aktienmarktreformen 2020 beschleunigt umgesetzt werden. Dies war in der vergangenen Woche zugesichert worden.