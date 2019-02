Aktien Asien: Kurse in China legen kräftig zu

Nach einer längeren Pause haben die Börsen Chinas am Montag kräftige Gewinne verbucht. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, kletterte um 1,82 Prozent auf 3306,47 Punkte. Wegen des chinesischen Neujahrsfestes hatte dort in der gesamten vergangenen Woche kein Handel stattgefunden.