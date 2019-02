Aktien Asien: Kurse legen zu

Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Damit knüpften sie nach dem durchwachsenen Vortag an ihren starken Wochenauftakt an. Gute Zahlen des US-Händler Walmart hätten die Stimmung für die Handelsbranche insgesamt beflügelt, hiess es aus dem Markt. Davon profitierten auch die Aktienmärkte in China und Japan.