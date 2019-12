Aktien Asien: Kurserholung - Signale im Handelsstreit bestimmen die Richtung

Positive Signale im Handelsstreit haben an den Aktienmärkten in Asien am Donnerstag für Kursgewinne gesorgt. Nach dem jüngsten Dämpfer sorgte ein Bericht am Vortag wieder für mehr Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und China. Die Gespräche sollen trotz der zugespitzten politischen Krise konstruktiv weiterlaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise. Die beiden Grossmächte kämen in ihren Verhandlungen voran, hiess es dabei.