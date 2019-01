Aktien Asien: Kursverluste zum Wochenstart

Die Börsen in Asien haben sich zum Wochenstart etwas schwächer präsentiert. Mit Spannung wird weiter die Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China beobachtet. Nach wie vor gibt es kein klares Signal für einen Durchbruch. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, sank um 0,02 Prozent auf 3183,78 Punkte. Der Indikator hatte in der vergangenen Woche bereits sein viertes Wochenplus in Folge eingefahren.