Aktien Asien: Leichte Verluste nach gutem Wochenstart

Die Börsen Asiens haben nach den hohen Kursgewinnen am Montag überwiegend leicht nachgegeben. So verlor in China der CSI 300 am Dienstag 0,46 Prozent. Der Index enthält die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen. Auch der Hang Seng in Hongkong stand zuletzt moderat im Minus.