Aktien Asien: Leichter - Anleger werden vorsichtiger

Die fernöstlichen Börsen haben am Freitag mehrheitlich schwächer tendiert. Die Verluste an den US-Finanzmärkten, wo sich nur der technologielastige Nasdaq-100-Index dem Abwärtssog entzog, belasteten. Rekordzahlen von Covid-19-Toten in Florida und Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen von Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung hatten die Märkte belastet.