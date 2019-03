Aktien Asien: Märkte unter Druck abgesehen vom Hang Seng

Nach einem gemischten Vortag haben sich die asiatischen Börsen am Donnerstag wieder mehrheitlich auf Talfahrt begeben. Auch wenn beim US-chinesischen Handelsstreit von der Hoffnung auf Fortschritte die Rede war, waren positive Vorzeichen eine Ausnahme. In Peking starten am Donnerstag neue hochrangige Gespräche, auf US-Seite vertreten durch den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin.