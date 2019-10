Aktien Asien: Moderate Gewinne vor Handelsgesprächen

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag freundlich tendiert. Vor den anstehenden US-chinesischen Handelsgesprächen gab es Licht und Schatten. So berichtete die "New York Times" davon, dass die US-Regierung plane, ihr hartes Vorgehen gegen den chinesischen Netzausrüster und Smartphone-Anbieter Huawei zu lockern. So soll es US-Unternehmen wieder erlaubt sein, bestimmte Waren an die Chinesen zu liefern.