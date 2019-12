Aktien Asien: Möglicher Durchbruch im Zollstreit befeuert die Kurse

Die Aussicht auf einen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China treibt die Aktienmärkte weltweit an. So gab es auch in Asien am Freitag deutliche Gewinne. Zudem nahm der deutliche Sieg von Boris Johnson bei der Parlamentswahl in Grossbritannien und die sich damit abzeichnende Klarheit in Sachen Brexit Unsicherheit aus den Märkten.