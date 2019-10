Aktien Asien: Nikkei 225 erreicht mit Mühe erneut ein Jahreshoch

An Asiens Börsen ist dem japanischen Aktienmarkt am Freitag etwas der Schwung ausgegangen. Der Nikkei 225 hatte zwar den Sprung auf ein neues Jahreshoch geschafft, legte am Ende aber nur noch etwas zu. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,22 Prozent auf 22 799,81 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von 1,37 Prozent.