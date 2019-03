Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent tiefer mit 21 378,73 Punkten, nachdem er an den beiden vergangenen Tagen stark geschwankt war. Am Montag wurde er zunächst mit 3 Prozent belastet von den zuletzt neu aufgeflammten Konjunktursorgen, dann hatte er sich aber am Dienstag um mehr als 2 Prozent davon erholt. Nun fehlten dem Kursbarometer die Argumente für eine klarere Tendenz.