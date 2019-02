Aktien Asien: Nikkei fehlt weiter Kraft für Sprung über 21000 Punkte

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hält Kurs auf die runde Marke von 21 000 Punkten. Wie schon am Vortag fehlt ihm allerdings auch am Mittwoch zunächst noch die Kraft für einen Sprung über die Hürde. Er schloss letztlich mit einem Plus von 0,14 Prozent auf 20 874,06 Punkte. Der marktbreite Topix-Index gab hingegen leicht nach.