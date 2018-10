Aktien Asien: Nikkei gibt weiter nach - Kein Handel in Festland-China

Angesichts der weiter zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China haben die Anleger an den Börsen Asiens sich am Freitag zurückgehalten. So hatte US-Vizepräsident Mike Pence der chinesischen Führung vorgeworfen, gezielt gegen US-Präsident Donald Trump zu agieren. China wies dies als "ungerechtfertigt" zurück.