Aktien Asien: Nikkei kaum bewegt - kein Handel an mehreren Börsen

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Das Geschäft verlief in ruhigen Bahnen, da die chinesischen Festlandsbörsen, Hongkong und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen waren. Schon am Vortag hatte an mehreren wichtigen Märkten wegen Feiertagen kein Handel stattgefunden. Im Vergleich zum vergangenen Freitag liegen die wichtigsten asiatischen Börsen unterdessen leicht im Plus.