Aktien Asien: Nikkei legt nach guten US-Vorgaben weiter zu

In Tokio kündigten die Raffineriebetreiber Idemitsu und Showa Shell an, im April fusionieren zu wollen. Die Aktien der Unternehmen schnellen am Dienstag um mehr als 12 beziehungsweise knapp 10 Prozent in die Höhe.

In China hingegen gönnten sich die Anleger eine Verschnaufpause, zumal die Entwicklung der Verbraucherpreis wie erwartet weit unter dem Ziel der Regierung zurückgeblieben war. So gab der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zuletzt um rund 0,40 Prozent nach.

Hongkongs Leitindex Hang Seng stand kurz vor Handelsschluss moderat im Plus. Hier zogen die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi nach dem durchwachsenen Börsengang zu Wochenbeginn um zuletzt rund 11 Prozent an. Die Anteilsscheine werden am 23. Juli in den Auswahlindex Hang Seng Composite aufgenommen, wie am Montag nach Börsenschluss bekannt gegeben wurde./la/jha/

(AWP)